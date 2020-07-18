37-летняя певица Анна Седокова устроила ажиотаж в сети своим внешним видом и решительным настроем обучить женщин сексуальности

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, заявив о том, что придумала целую систему "Я - женщина, которую хотят", которая должна, по мнению Анны, помочь представительницам слабого пола стать более чувствительными и желанными.

На фото певица предстала в постапокалиптическом образе: топе с вырезом на самом пикантном месте, штанах необычного кроя с цепями, рюкзаком с полосками ткани, развевающимися на ветру, и ботильонах на высокой шпильке. Кучерявая Анна в круглых солнцезащитных очках застыла во время шага.

"Мы выбираем исключительно сами. Идти в новую жизнь или каждый день проживать по старым схемам. Я всегда смело шагала вперёд. Своих девушек на первом курсе #яЖенщинакоторуюхотят я называю сестричками. За эти несколько дней мы уже изменились и изменили свою жизнь. Женственность, сексуальность, отсутствие бесконечного самокопания и осознание - это то, что приходит к моим девочкам", - поделилась певица, призывая дам присоединиться к ней.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать Седокову в новом образе "гуру":

"Анютка, вытащи вату из лифана 😁👍"

"О боги!!!! 🤪🤪🤪 Нереальная !!!❤️"

"Этот ракурс не очень , Анна"

"Вдохновляет!"

"Горячая Клеопатра"

"Уф Аня🔥🔥"

"Ух!🔥 Валькирия!!"

"*дь, сколько же ло*ов у нас, деньги можно лопатой грести 🤣🤣"

"Вы молодец Анна!Думаю ваши фанаты гордятся вами)))🔥🔥🔥"

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".