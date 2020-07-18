Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес сверкнула упругими формами во время своего любимого танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не верьте мне, просто смотрите! Маленький флэшбек к одному из моих любимых танцевальных номеров», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Лопес исполняет зажигательный танец вместе со своей подтанцовкой. Ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Вот это королевский номер!», «ты лучшая», «обожаю тебя!», «это просто невероятные формы! Танец просто космический», «Джей Ло — обожаю тебя!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась в компании горячего красавца.

Правда, для ревности бойфренда 50-летней звезды Алекса Родригеса нет оснований, поскольку Джей Ло позирует на паре снимков вместе с 26-летним певцом Малумой из Колумбии. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

На первом снимке Малума, полное имя которого Хуан Луис Лондоньо Ариас, сидит, прикрыв голову красным платком и в цветочном комбинезоне, а на втором он и Дженнифер заливисто смеются. При этом обращает на себя внимание майка артистки, которая с трудом прикрывает сочный бюст. Кроме этого, на ней темные спортивные лосины и кроссовки.

Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".

Как сообщала Politeka, неудержимая Джей Ло устроила взрослые развлечения перед камерой, личные кадры: "Как я могла...".

Также Politeka писала, что сияющая Джей Ло поразила красотой в компании мужа: "Невероятная".