Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес засветилась в компании горячего красавца

Правда, для ревности бойфренда 50-летней звезды Алекса Родригеса нет оснований, поскольку Джей Ло позирует на паре снимков вместе с 26-летним певцом Малумой из Колумбии. Соответствующие фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

На первом снимке Малума, полное имя которого Хуан Луис Лондоньо Ариас, сидит, прикрыв голову красным платком и в цветочном комбинезоне, а на втором он и Дженнифер заливисто смеются. При этом обращает на себя внимание майка артистки, которая с трудом прикрывает сочный бюст. Кроме этого, на ней темные спортивные лосины и кроссовки.

Скорее всего, артисты готовят совместный зажигательный трек, поскольку Малума уже не раз выступал дуэтом со звездами мировой величины. В его копилке есть композиция с Мадонной, а также совместная песня с Шакирой.

Ранее мы писали о том, что недавно Джей Ло появилась на сцене в экстравагантном костюме. Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка стояла на сцене, держа в руках кепку в блестках.

Она была одета в весьма странный костюм: сверху на ней красовался мини пиджак, который соединялся кусками ткани со штанинами. А вот посреди тела красовался экстремальный разрез. Джей Ло надела под костюм боди в блестках и белые трусы. Смотрелся весь этот комплект одновременно странно и впечатляюще.

Напомним, что сияющая Джей Ло показала, что вытворяет с новым мужем и детьми: "Какие же они сладкие".

Как сообщала Politeka, неудержимая Джей Ло устроила взрослые развлечения перед камерой, личные кадры: "Как я могла...".

Также Politeka писала, что сияющая Джей Ло поразила красотой в компании мужа: "Невероятная".