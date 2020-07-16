Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала фигуру в золотистом платье на тонких бретельках

В этот раз Анна показала фигуру в блестящем наряде, которым сверкнула в разделе Стори в социальной сети Инстаграм. Певица решила поделиться важной информацией с фанатами, а также рассказать о своих идеальных украшениях, пишет Politeka.net.

Так, Анна похвасталась формами в платье из блесток золотистого цвета на тонких бретельках, а также подчеркнула свой образ массивными сережками золотистого оттенка в форме цветков.

Не забыла певица при этом привычно блеснуть фигурой в самых разных ракурсах, подчеркивая тем самым не столько сережки, сколько свою грудь, едва ли прикрытую изящным платьем. Ранее под похожими кадрами фанаты удивились видом перезагорелого тела Анны, в шутку написав, что ее формы выглядят, как "персики подгоревшие".

Также Седокова решила рассказать о том, что ей нравится в своей жизни.

«Мне нравится быть одной и быть с семьей. Мне нравится принимать жесткие решения. Нравится ошибаться. Мне нравится удалять фото. Нравится преодолевать препятствия. Решать задачки и ребусы. Мне нравилась моя жизнь в маленькой комнатке на окраине города и в Майами. Помните, эту историю, про рай в шалаше? А если у тебя шалаш с самой собой», - написала звезда.

Свои размышления она сопроводила кадром, на котором отдыхает в роскошном отеле в Майами. Звезда раскинулась на диване в «хищном» платье с леопардовым принтом. При этом и без того короткая юбка наряда сильно задралась вверх, демонстрируя загорелые ножки певицы. Свой нос и рот Седокова закрыла черным платком, который она дерзко повязала на свое лицо.

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«Ты прекрасна», «Эта фотка круче)», «Тигрица», «оч классные ножки», «Анна! У вас такие аппетитные формы) я ни на что не намекаю, просто приятно посмотреть», «Кого-то соблазняет?», «Анечка ваши ГЛАЗА нам нравятся хоть в парной ипостаси, хоть в трех инсинуациях. Хоть в шалаше», - пишут люди.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.