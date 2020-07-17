Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты», огорошила словами прямо на съемочной площадке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу Татьяны Кравченко в Instagram, которая в том же сериале сыграла Валюху.

«Шутки от внучки», — говорится в сообщении.

На самих кадрах Валентина общается с «внучкой», расспрашивая о том, куда делся ее возлюбленный.

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Шутки от внучки 😂😂😂 #татьянакравченко #аннакошмал #сваты

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«Узнал что я беременна и сбежал», — коротко ответила Кошмал.

После этих слов Кравченко якобы «поплохело», однако ее сразу же решили обрадовать, что это шутка.

«Тьфу на тебя, сердце чуть не остановилось», — уточнила она.

До этого мы рассказывали, что актриса Анна Кошмал, которая прославилась после сериала «Сваты», поделилась с поклонниками рецептом блинчиков

Рецепт и фото получившихся блинчиков она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Обожаю блины и всю жизнь учусь их нормально жарить. Завтрак как особый ритуал», - подписала фото звезда.

Поклонникам Кошмал очень понравился рецепт. Многие обратили внимание на секретный ингредиент блинчиков - миндальное молоко. Как известно, Анна веган, поэтому она не использует простое молоко. Но всегда можно произвести замену.

Напомним, что нежная Анна Кошмал показала, как нужно отдыхать, неожиданное фото: «Любовь это…».

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал очаровала видом в прозрачном белье, кадры нежности: «Просто ангел».

Также Politeka писала, что Анна Кошмал устроила прогулку по ночному Киеву, удивив внешностью.