Курс валют в Украине 18 июля застынет на месте, готовясь к неожиданному рывку в первый рабочий день
Об этом сообщает Politeka.
Так, доллар начнет следующую неделю с неожиданного плюса: +0,0868. К средине последнего дня валюта уже разогналась до 27,3454, а к концу дня решил набрать еще больше.
Евро также в понедельник взвинтят: +0,1264.
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Курс валют в Украине 18 июля от Национального банка:
100 долларов — 2727,38 грн;
100 евро — 3112,9 грн.
Российская национальная валюта же будет и дальше прогибаться под гривной: 3,8364 грн за десять российских рублей.
Так, происходящее в Национальном банке Фурса назвал "зрадой" и самым большим ударом на национальной экономике.
Однако в ближайшие месяц-два, по словам финансиста, ничего происходить не будет. Причиной он назвал "высокий запас прочности".
В полной мере ощутить то, что произошло, согласно его прогнозу, украинцы смогут приблизительно через полгода-год.
"То же самое мы проходили при Януковиче. Точно так же начнут печатать деньги. Пока что все будет нормально. Ближе к зиме гривна поползет вверх", - уточнил он.
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