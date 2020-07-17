Стало известно, с какими проблемами столкнется гривна после смены главы НБУ

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал финансист Сергей Фурса, пишет Politeka.net.

"То, что произошло с НБУ в последний месяц, — это "зрада" и наибольший удар по экономике Украины за много лет. Это удар...", — отреагировал аналитик на смену главы регулятора.

нбу нацбанк

Он также предупредил украинцев о запуске "печатного станка" и скором скачке курса доллара по отношению к национальной валюте.

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"Сейчас ничего происходить не будет — месяц, два. Потому что у нас есть высокий запас прочности, и изменения, которые могут произойти, не происходят в один момент. Результат этих изменений мы почувствуем через 6-12 месяцев. То же самое мы проходили при Януковиче. Точно так же начнут печатать деньги. Пока что все будет нормально. Ближе к зиме гривня поползет вверх", — предупредил Сергей Фурса в эфире телеканала.

Подытоживая, аналитик заявил, что это произойдет из-за изменений в политике государственого регулятора. Фурса не сомневается, что Украина должна продолжать курс НБУ последних трех лет.

курс валют, обменник, доллар

Стоит отметить, что сегодня, 17 июля, валюта рекордно выросла. Доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн.

Аналогичная ситуация будет и с курсом евро, Торги на межбанке начнутся с невероятного +9,81.

Так, НБУ установил следующий курс валют на 17 июля:

  • 100 долларов — 2727, 38 грн;
  • 100 евро — 3112,9 грн.

До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

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