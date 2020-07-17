Стало известно, с какими проблемами столкнется гривна после смены главы НБУ

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал финансист Сергей Фурса, пишет Politeka.net.

"То, что произошло с НБУ в последний месяц, — это "зрада" и наибольший удар по экономике Украины за много лет. Это удар...", — отреагировал аналитик на смену главы регулятора.

Он также предупредил украинцев о запуске "печатного станка" и скором скачке курса доллара по отношению к национальной валюте.

"Сейчас ничего происходить не будет — месяц, два. Потому что у нас есть высокий запас прочности, и изменения, которые могут произойти, не происходят в один момент. Результат этих изменений мы почувствуем через 6-12 месяцев. То же самое мы проходили при Януковиче. Точно так же начнут печатать деньги. Пока что все будет нормально. Ближе к зиме гривня поползет вверх", — предупредил Сергей Фурса в эфире телеканала.

Подытоживая, аналитик заявил, что это произойдет из-за изменений в политике государственого регулятора. Фурса не сомневается, что Украина должна продолжать курс НБУ последних трех лет.

Стоит отметить, что сегодня, 17 июля, валюта рекордно выросла. Доллар начнет торги с невероятного прыжка: +16,08 грн.

Аналогичная ситуация будет и с курсом евро, Торги на межбанке начнутся с невероятного +9,81.

Так, НБУ установил следующий курс валют на 17 июля:

100 долларов — 2727, 38 грн;

100 евро — 3112,9 грн.

До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

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