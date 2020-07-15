Кухар рассказала о трудностях на посту директора.

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, ее сердце просто разрывается от осознания реального положения дел в Киевском хореографическом училище, которое она на днях возглавила. Об этом она сообщила в своем посте Instagram, сообщает Politeka.net

Екатерина Кухар отметила, что дела в Киевском хореографическом училище, которое она недавно возглавила, став и.о. директора, идут неважно и в целом, ситуация является «весьма сложной».

«Все собиралась с мыслями о том, что хочу сказать. Как вы знаете, «балет – наше все». А сегодня «наше все», как никогда, нуждается в нашей помощи и поддержке. Не хочу давать призрачных обещаний, просто слова ничего не стоят. Тем более, что ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная» - отмечает Кухар.

Балерина отмечает – именно это училище дало ей «путевку в жизнь» и, поэтому, ее задача, как руководителя, наладить и улучшить его функционирование.

«Я хотела бы, чтобы со временем училище стало моим «вторым лицом», что бы оно опять стало «притягательным магнитом», к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети. Что бы мы могли дать им достойный процесс обучения и ежегодно выпускать будущих мировых звезд, как делали это раньше» - заявляет Кухар.

Главная задача ее на посту директора, по мнению Кухар, - это сделать так, чтобы училище вновь было «притягательным магнитом», к которому стремятся самые талантливые и одаренные дети.

«Когда-то именно здесь мне дали путевку в жизнь, поэтому мое сердце плачет, когда я вижу реальное состояние дел, но... отступать нельзя. Дорогу осилит идущий.

Дети — наше главное сокровище и надежда.

Надеюсь, что все мои силы и умения пригодятся тем, кто олицетворяет собой наше будущее» - пишет Кухар.

В заключении балерина подчеркнула, что все официальные мероприятия в училище будут проводиться на украинском языке, но не потому, что так нужно, а по желанию души.

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