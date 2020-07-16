Американская фитнес-модель Ана Чери впечатлила большими формами крупным планом

Звезда активно занимается спортом, а также ведет страничку в Инстаграм, где показывает результаты своих тренировок - идеальное тело, пишет Politeka.net.

На одном из последних сториз модель без стеснения похвасталась большой грудью в бикини.

Соблазнительная красотка натянула на упругие прелести крохотный купальник на тонких лямках. Посередине, между двумя лоскутками ткани, тянулась полосочка ткани. Последняя напряглась под тяжестью большого бюста.

Купальник представлял собой два треугольника со змеиным принтом. Цепочка с кулоном дополнила образ.

Короткие волосы модель забрала в высокий хвостик. Макияж с акцентом на глаза и блестящие губы дополнил образ.

Пост не собрал много лайков и комментариев, ведь был обнародован в сториз, однако, судя по другим постам, то звезда получает моментально массу приятных комментариев от подписчиков, ведь она девушка - огонь.

Напомним, Ана Чери порадовала поклонников жаркими кадрами в сториз.

Модель предстала в ярком купальнике с пикантными вырезами. Верх натянулся на пышной груди, которая едва из него не вываливалась. Пышный бюст "налился" и выставился под обтягивающим лифом.

Ранее мы писали, что Ана Чери опубликовала фото, на котором позировала вместе с не менее горячей подружкой.

Девушки надели обтягивающие лосины и короткие топы, которые сделали акцент на их груди. В руках красотки держали оружие, что сделало фото особо горячим.

У звезды в руках был топор, а у ее подруги арбалет. Видимо, красотки решили спастись от зомби.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".