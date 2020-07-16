Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показалась на камеру в новом пикантном наряде для тренировок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Чери позирует в облегающем топе и леопардовых лосинах, демонстрируя аппетитные изгибы. Дополняли образ знаменитости элегантная прическа и макияж.

На других кадрах Чери позирует уже в мини-шортах и леопардовом корсете, который подчеркивает ее идеальную талию и бюст.

«Вау, какая львица», «божественный вид», «горячо! Опасно и горячо», «обожаю, когда ты примеряешь такие наряды», «Ана, ты лучшая! Обожаю тебя», — пишут ее поклонники.

Также мы рассказывали, что супермодель Ана Чери едва не потеряла прелести в крохотном купальнике.

На снимке знаменитость позирует в жарком купальнике с элегантным вырезом. Из-за внушительных форм кажется, что бюст сейчас вывалится из белья, в связи с чем кадр выявился достаточно горячим.

Тонкие ниточки ткани тянулись к низу купальника. Голубые плавки оказались выше бедер, благодаря чему можно рассмотреть их формы в натуральном виде.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".