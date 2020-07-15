Популярная модель Ана Чери похвасталась упругой пятой точкой, полученной в результате регулярных тренировок

Знаменитая Инста-дива поделилась новым кадром на своей странице. Об этом пишет Politeka.net.

Фитнес-модель открыто демонстрирует, что ведет здоровый образ жизни с постоянным тренировками, чтобы поддерживать свое соблазнительное тело в идеальной форме. Результаты регулярных усилий можно увидеть на новом снимке красотки.

Так, Чери позирует к зрителям в пол-оборота. На ней короткий черный топ и облегающие леопардовые леггинсы, подчеркивающие каждый изгиб ее тела. Модель позирует, выпятив пятую точку, которая выглядит действительно впечатляюще, благодаря ее постоянным тренировкам. Образ красотки дополняет легкий макияж и женственная укладка с мягкими локонами.

Поклонники модели пришли в восторг от ее нового образа. Они буквально засыпали звезду лайками и комплиментами.

До этого мы писали, что Чери решила похвастаться невероятными изгибами, примеряв тесное белье.

Так, на фото Чери позирует в невероятно облегающем белом белье в черный горошек, элегантно сидя в кресле. Дополняли образ знаменитости лишь цепочка и красивый макияж.

Сама модель пожаловалась, что одно из ее последних фото было удалено, поскольку искусственный интеллект посчитал его чересчур откровенным. На это она посоветовала администраторам сети ознакомиться с ее биографией.

Сами поклонники Чери были без ума от невероятных изгибов кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

Напомним, роскошная Ана Чери в тесном белье сверкнула невероятными упругостями.

Как сообщала Politeka, бесстыжая фитнес-модель Ана Чери сняла лифчик и показала своих «близняшек» во всей красе.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ана Чери в тесном наряде показала на камеру, как развлеклась с подругой: «Опасные кошечки».