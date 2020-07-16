Американская фитнес-модель Ана Чери едва не вывалила прелести из узкого купальника

Соблазнительная модель регулярно выкладывает горячие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз Ана порадовала поклонников жаркими кадрами в сториз.

Модель предстала в ярком купальнике с пикантными вырезами. Верх натянулся на пышной груди, которая едва из него не вываливалась. Пышный бюст "налился" и выставился под обтягивающим лифом.

Тонкие ниточки ткани тянулись к низу купальника. Голубые плавки оказались выше бедер, благодаря чему можно рассмотреть их формы в натуральном виде.

Пышные прелести, тонкая талия и красивые бедра - все в этом теле смотрится идеально.

Ана распустила длинные волосы и наклонила голову. Она была серьезной, но при этом очень горячей: "Лапочка".

Стоит отметить, что кадры были сделаны в бассейне с голубой водой.

Видео не собрало много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, красотку засыпали приятными сообщениями в личной переписке.

Напомним, Ана Чери предстала в мини-бикини. Цветные лоскутки ткани натянулись на невероятных формах звезды. Яркий верх на двух бретельках напоминал шторки, Модель аккуратно раздвинула их и выставила огромные формы, которые едва не выпали из купальника.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в невероятно облегающем белом белье в черный горошек, элегантно сидя в кресле. Дополняли образ знаменитости лишь цепочка и красивый макияж.

Сама модель пожаловалась, что одно из ее последних фото было удалено, поскольку искусственный интеллект посчитал его чересчур откровенным.

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".