Американская фитнес-модель Ана Чери едва не вывалила прелести из узкого купальника 

Соблазнительная модель регулярно выкладывает горячие кадры в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз Ана порадовала поклонников жаркими кадрами в сториз. 

Модель предстала в ярком купальнике с пикантными вырезами. Верх натянулся на пышной груди, которая едва из него не вываливалась. Пышный бюст "налился" и выставился под обтягивающим лифом. 

Тонкие ниточки ткани тянулись к низу купальника. Голубые плавки оказались выше бедер, благодаря чему можно рассмотреть их формы в натуральном виде. 

Пышные прелести, тонкая талия и красивые бедра - все в этом теле смотрится идеально. 

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Ана распустила длинные волосы и наклонила голову. Она была серьезной, но при этом очень горячей: "Лапочка".  

Стоит отметить, что кадры были сделаны в бассейне с голубой водой. 

Видео не собрало много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, красотку засыпали приятными сообщениями в личной переписке. 

Напомним, Ана Чери предстала в мини-бикини. Цветные лоскутки ткани натянулись на невероятных формах звезды. Яркий верх на двух бретельках напоминал шторки, Модель аккуратно раздвинула их и выставила огромные формы, которые едва не выпали из купальника. 

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в невероятно облегающем белом белье в черный горошек, элегантно сидя в кресле. Дополняли образ знаменитости лишь цепочка и красивый макияж.

Сама модель пожаловалась, что одно из ее последних фото было удалено, поскольку искусственный интеллект посчитал его чересчур откровенным. 

Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".

Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".