Известная модель Алла Костромичева, ведущая «Топ-модель по-украински» откровенно рассказала о том, каково это быть женой иностранного миллионера и почему ее жизнь нельзя назвать сказкой

Своими признаниями 34-летняя звезда мировых подиумов поделилась в программе Маши Ефросининой «Экзамен». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Как известно, модель замужем за итальянским миллионером Джейсоном Капоне, в браке с которым она родила 16 ноября 2015 года сына Сальваторе.

Пара живет в центре Нью-Йорка в достатке, однако эта жизнь не настолько безоблачна, как многим может показаться.

По словам Аллы, ее супруг является карьеристом и ни дня не может обойтись без телефона

«На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех. Он работает всегда, это тоже очень раздражает - какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса», – призналась она.

Девушка призналась, что раньше подобное ее восхищало, поскольку она всегда хотела видеть в качестве мужа состоявшегося человека, но затем постоянная занятость любимого человека начала ее раздражать.

Модели понадобилось немало времени, чтобы принять это как должное:

«Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу. Просто быть женой миллионера - это непросто», – откровенно призналась гостья эфира.

Алла и Джейсон в этом году в апреле отпраздновали пятую годовщину свадьбы, в честь чего супруг прислал ей букет цветов.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в крошечном бикини оконфузилась из-за подруги.

А еще Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала идеальные изгибы перед зеркалом.

Также Politeka сообщала, что ведущая "Топ-модель по-украински" с гордостью показала грудь в кожаном боди.