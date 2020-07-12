Известная модель Алла Костромичева, ведущая «Топ-модель по-украински» откровенно рассказала о том, каково это быть женой иностранного миллионера и почему ее жизнь нельзя назвать сказкой
Своими признаниями 34-летняя звезда мировых подиумов поделилась в программе Маши Ефросининой «Экзамен». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Как известно, модель замужем за итальянским миллионером Джейсоном Капоне, в браке с которым она родила 16 ноября 2015 года сына Сальваторе.
Пара живет в центре Нью-Йорка в достатке, однако эта жизнь не настолько безоблачна, как многим может показаться.
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По словам Аллы, ее супруг является карьеристом и ни дня не может обойтись без телефона
«На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех. Он работает всегда, это тоже очень раздражает - какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса», – призналась она.
Девушка призналась, что раньше подобное ее восхищало, поскольку она всегда хотела видеть в качестве мужа состоявшегося человека, но затем постоянная занятость любимого человека начала ее раздражать.
Модели понадобилось немало времени, чтобы принять это как должное:
«Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу. Просто быть женой миллионера - это непросто», – откровенно призналась гостья эфира.
Алла и Джейсон в этом году в апреле отпраздновали пятую годовщину свадьбы, в честь чего супруг прислал ей букет цветов.
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