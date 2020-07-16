Известная украинская певица Настя Каменских показала себя и рассказала о своем теле

На фото Настя позирует в белье телесного цвета, развернувшись спиной к камере. Красотка оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив. Каменских, чтобы сделать фото очень горячим, прикусила один пальчик, что вызвало восторг у фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя ⠀ Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье 🤍 ⠀ И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу 🥰 Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! ⠀ Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! 🤩 Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! ⠀ Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка - в сторис. ⠀ И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да - я буду продолжать их выкладывать ☺️

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"Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя.

Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своем теле и здоровье", - написала Настя.

Фанаты, включая Тарзана, поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Идеальная. Да ,я согласна с вашими словами", "Всегда восхищаюсь этой милой, знойной и прекрасной девушке", "Согласны ли вы, что на картинке мы видим очень прекрасное тело?", "Нет не согласны. Поза тела- отражение наших желаний", "Безумно красивая", "Очень нравятся Ваши тренировки", "Безумно правильные и мотивирующие слова !!!!! Фото невероятной красоты".

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