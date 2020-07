View this post on Instagram

HERE COMES #SPOTIFY !😍🙌 ⠀ Заходите в #Spotify прямо сейчас и слушайте все мои треки в плейлисте “This is NK”! ⠀ В нем вы найдете слияние культур, музыку без границ, драйвовое настроение 🔥 в сочетании с лирикой чувств ❤️ ⠀ Ссылка на плейлист “This is NK” - в сторис! ⠀ #слушайspotify ______________ ⠀ Check out #Spotify right now and listen to all of my music tracks in “This is NK” playlist! ⠀ Mix of cultures, music without limits, wild mood 🔥 with the lyrics of feelings - it’s all in here ❤️ ⠀ Click on the link in my stories and go listen to “This is NK” right now!