Знаменитая украинская певица Настя Каменских восхитила стройной фигурой в кожаном платье

После похудения и приведения тела в порядок, Настя сменила имидж и принялась активно вести свой инстаграм - сниматься в фотосессиях, проводить прямые эфиры и марафоны, рассказывать секреты своей привлекательности и создавать оригинальные ролики в "Тик-Токе". Также Настя начала делиться специальными роликами, напоминая о клипах, которые выпустила не так давно, пишет Рoliteka.net.

Из-за карантина певица долгое время не выступала, поэтому начала активно напоминать о ранее выпущенных песнях. В новом клипе девушка блеснула стройными ножками в кожаном мини-платье и напомнила о последних музыкальных композициях:

«Заходите в приложение прямо сейчас и слушайте все мои треки в плейлисте “This is NK”! В нем вы найдете слияние культур, музыку без границ, драйвовое настроение 🔥 в сочетании с лирикой чувств ❤️ Ссылка на плейлист “This is NK” - в сторис!» - рассказала Настя, получив неоднозначные комментарии.

Вот что пишут пользователи:

«твоя жизнь - это притворство, а не музыка. и настоящей песни в репертуаре NK и Потап и Настя нет ни одной. Всё это дешёвая мишура продаваемая за большие деньги», «OMG👍👍🤩🤩иду слушать ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🤗», «Помогать детям больным онкологией не прибыльно,не популярно,но очень по человечески», «Настя...вы классная...энергичная...но вам не кажется что пора уже менять свои фирменные движения...вы же способны на больше...а то что не сторис....то обязательно язык...удивлённое лицо...и прокрутка попой... 🤔🤔🤔», «👏👏👏👏👏👏bravo!! you are amazing!!!!!!», «Королева💖», «Красивая 💖💖💖».

Отметим, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни, рассказывает о похудении, публикует фото с концерта и проводит онлайн-марафоны. Недавно Настя также показала летний кадр из отдыха, который был сделан во время плавания в бассейне.

После похудения стройная Настя с удовольствием демонстрирует свое тело, Настя является любительницей показать свои новые фото, на которых она с радостью показывает изменившуюся фигуру. В бассейне Настя не только восхитила образом, но и сверкнула «лишним».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанаты тут же ответили, заявив, что звезда напоминает им русалку Ариель:

«Русалочка!», «Красота 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неё трусы слетели», «Настоящая русалка🔥🌟🔥», «Очень красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарная❤️🔥», «Настя, крутое фото 🔥👍🏻», «С завистью смотрю на плавающих людей😍 интересно, реально научиться плавать в 30 с лишним лет?🙈😭», «Привет😍😍😍», «И я хочу ❤️», «Лето🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть