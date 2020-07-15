Знаменитая украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников жарким фото в топике
Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где выкладывает различные фото, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних кадров звезда предстала в маленьком топе на тонких бретельках.
Большое декольте притягивало взгляд, к тому же красивое украшение, спускающаяся к груди, добавило большего акцента.
Певица надела спортивные штаны с металлическим отблеском. Свои кудри Настя забрала в высокий хвост, она смотрела в камеру, приоткрыв губы.
В посте Настя поинтересовалась у подписчиков, что их делает счастливее. Красотка попросила написать хотя бы 10 пунктов, а далее проанализировать их.
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"Я уверена, что многие из этих пунктов можно сделать уже в эти выходные! ✨отправиться в мини-путешествие к речке или озеру возле своего города или поехать в соседний город, где вы ещё ни разу не были. ✨ организовать пикник для всей семьи, подарить близким что-то без повода. ✨ а сегодня вечером можно порадовать себя, включив любимый трек и потанцевав под него", - предложила звезда.
За час пост собрал более 49 тысяч лайков и много комментариев:
"Сколько секса в этом фото, Настя ты лекарство от импотенции", "Самая красивая 😍😍😍😍😍😍", "Шикарная чика! Привет из Сиднея - у нас уже за полночь!", "Ты просто кайф 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", " Какая красивая", "Моя любимая Настюша. Невероятная. Красивая. Талантлива. Целеустремленная. 💋💋💋💋", "Ты очень красивая😍😍", "Ты очень красивая и сексуальная ,можно влюбиться❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы лучшая красотка на украинской сцене,и не только👌👏❤️".
Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.
Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.
Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть