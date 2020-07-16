Из-за огромного дефицита в Пенсионном фонде часть украинцев могут остаться без выплат
Часть пенсий решили упразднить, передает "Finance.ua".
Так, в ПФУ хотят уменьшить количество тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию.
Нововведение вступит в силу после запуска новой пенсионной реформы, которая вступит в силу в начале 2021 года.
Прежде всего хотят сократить количество получателей льготных пенсий, которые выходят на пенсию досрочно. Кроме того, многие укранцы больше не смогут получить пенсию за выслугу лет – такая возможность останется только для оченьузкого круга лиц.
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Эти расходы покрывают исключительно за счет госбюджета, а так как средств не хватает и украинцев хотят перевести на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать особо нельзя.
Чтобы сократить расходы, в Украине будет продолжать расти и пенсионный возраст для женщин, и пенсионный стаж. Уже с 2021 года, чтобы выйти на пенсию, украинцам нужно будет накопить минимум 28 трудовых лет. И эта цифра с каждым годом будет увеличиваться, пока в 2028 году минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.
Напомним, Кабинету Министров Украины пришлось увеличить дотации Пенсионного фонда. Такое решение было принято в среду, 8 июля.
Было выделено 29,7 млрд гривен из госбюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Эти деньги понадобились, чтобы выполнить постановление Кабмина о повышении выплат.
Однако это не особо помогло. Так, нардеп от партии «Слуга народа» Галина Янченко предупредила, что проблемы с выплатами пенсий могут все равно возникнуть. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.
При этом в Раде уверяют, что хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.
Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.
Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.
Также Politeka писала, что выйти на пенсию станет сложнее, украинцев добили требованиями по стажу.