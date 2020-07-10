Украинцев предупредили о том, что могут возникнуть большие проблемы с выплатой пенсий и зарплат

Такое заявление сделала нардеп от партии «Слуга народа» Галина Янченко в эфире телеканала Украина 24.

Так, несмотря на то, что Кабмин выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит в Пенсионном фонде, риск возникновения проблем с выплатами пенсий и зарплат остается. Дело в том, что в текущем году бюджет сталкивается с пиковой нагрузкой.

Самой большой проблемой бюджета в этом году, по словам нардепа, является запредельная нагрузка по внешним выплатам, связанная с реструктуризацией долгов в 2014-2015 годах. При этом в Раде уверяют, что хотя дефицит бюджета и серьезный, но до конца 2020 года средств должно хватить.

"Дефицит в Пенсионном фонде существовал много лет, он перманентный и всегда дофинансируется из бюджета", - заявила Янченко.

Нардеп добавила, что бюджетники не должны остаться без выплат.

"Также средств хватит и на выплаты бюджетникам, и на завершение ряда программ, которые запустят стимулы для роста экономики", - подчеркнула Янченко.

Напомним, Кабинету Министров Украины пришлось увеличить дотации Пенсионного фонда. Такое решение было принято в среду, 8 июля.

Было выделено 29,7 млрд гривен из госбюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Эти деньги понадобились, чтобы выполнить постановление Кабмина о повышении выплат.

На том же заседании правительство поддержало новый законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

Им предусмотрены компенсации за задержку выплат зарплат, пенсий субсидий и т.д.

Тем временем, пенсионный фонд продолжает финансирование пенсий. 9 июля сообщалось, что на пенсионные выплаты направлено 2,7 миллиарда гривен. С начала июля профинансировано пенсий на сумму 14,8 миллиарда гривен.

Напомним, пенсии и доплаты украинцам снова пересчитали, названа сумма: кто и когда сможет получить деньги.

Как сообщала Politeka, Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.

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