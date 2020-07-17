Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя и рассказала о самом любимом

На фото Эби позирует в голубом халате с поясом, который распахнула для фото. Под ним можно увидеть прозрачное белье из сеточки, которое не скрыло пышных форм красавицы, делая фото максимально горячим. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Возвращение к прошлому году. Одна из моих любимых фотографий", - написала Эби.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цвет просто шикарный, Эбигейл", "Боже мой, кукла, я люблю тебя", "Удивительно красивая, как вы всегда есть и будете", "Выглядишь так молодо", "Все ваши фото являются любимыми, нужны новые фото", "Моя любимая тоже", "Такая милая принцесса", "Ты выглядишь великолепно, принцесса", "Очень красиво и очень мило. Удивительно прекрасно и великолепно, мой ангел".

Ранее мы писали, что популярная американская модель Эбигейл Рэтчфорд сверкнула роскошной фигурой в купальнике.

Свежее фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка надела мини-бикини, которое едва прикрыло ее необъятную грудь. Пышное сокровище модели буквально вываливалось из маленьких клаптиков ткани. Маленькие трусики прикрыли все лишнее, сделав отличный акцент на тонкой талии Эбигейл.

Напомним, Эби Рэтчфорд сняла белье, ничего не скрыв в бездонном декольте

А еще Politeka писала, что модель Эбигейл Рэтчфорд невинно поиграла огромным бюстом в мини-бикини

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в чулках и белье выгнулась и показала нереальные размеры



