45-летний турецкий актер Озан Гювен, исполнивший одну из главных ролей в "Великолепном веке", заявил, кто и является жертвой насилия, так это он

Так, в Стамбуле недавно вспыхнул скандал, когда подруга актера Дениз Булусуз заявила на него в полицию, обвинив в домашнем насилии. Фото девушки с увечьями на лице быстро распространилось в сети.

В обвинительном заключении, говорится, что Гювен обвиняется в "оскорблении", "причинении умышленного телесного повреждения" и "лишении свободы". В случае признания его вины, звезду могут приговорить к тюремному заключению сроком до 13,5 лет.

Гювен поспешил прокомментировать инцидент, заявив о своей полной невиновности. Актер уверен в том, что суд его оправдает. По его словам, Дениз сама нанесла себе увечья, когда узнала что он хочет с ней расстаться. Таким образом она якобы хотела испортить ему карьеру.

Гювен подал апелляционную жалобу в Стамбульский суд по семейным делам, в которой утверждалось, что все обвинения были нереалистичными и что стороной, подвергшейся насилию, был он сам.

В своем Инстаграм Гювен написал, что насилие не может быть оправдано и призвал публику не делать скоропалительных выводов и дождаться окончания судебного процесса.

"Я терпеливый, пожалуйста, будьте терпеливы тоже", - написал актер.

Ранее мы сообщали, коллега Гювена по "Великолепному веку" актриса Мерьем Узерли призналась, что некоторое время была в него влюблена.

Узерли рассказала, что очень сблизилась с Озаном Гювеном, который исполнил роль Рустема-Паши. Они очень тесно общались за пределами съемочной площадки и в один момент она даже влюбилась в актера. Правда, романа между парой так и не случилось.

«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер - Гювен», - признавалась Мерьем.

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