39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла главную жену султана в сериале "Великолепный век", удивила кадрами под водой

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка надела миниатюрный купальник, в котором прекрасно просматривалась ее стройная фигура. Актриса нырнула под воду, где ее уже ждала камера.

Стоит отметить, что на фото трудно рассмотреть лицо знаменитости из-за пузырьков воды, но зато отлично видно ее фигурку.

«Я слушаю сердце часов…Это единственное, что может умереть. Время», - подписала фото звезда.

За два часа ее снимок собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Я снова был поражен», «Ты прекрасна», «Ооо было красиво», «Дочь моря», «Я люблю тебя так сильно», «Отдохни спокойно», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Нур Феттахоглу показала, как спасается дома от жары. Красотка стояла перед камерой в фиолетовой полупрозрачной рубашке-тунике: ткань оказалась настолько легкой, что задиралась при малейшем дуновении ветра.

Кроме этого, недавно актриса поделилась фото, на котором лежала в обнимку с детьми. Это фото собрало множество лайков и слов поддержки.

Напомним, что Нур Феттахоглу показала всю свою нежность на постельном фото: "Лучше Роксоланы".

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу показала себя без одежды: фото крупным планом.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу показала главную любовь жизни, интимные кадры: "Как две капли".