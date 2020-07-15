Всемирно известная актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" знает, как порадовать поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

Так, жаркий снимок звезда сериала "Великолепный век", которая сыграла там Хюррем, опубликовала в своем личном Instagram.

На фотографии можно увидеть восхитительную Мерьем Узерли с ярким макияжем, которая в очередной раз подчеркнула свой роскошный бюст декольте.

Свой образ Мерьем Узерли дополнила нежным макияжем и легким платьем бирюзового цвета.

Публикация пришлась по душе поклонникам, которые, буквально, "зафлудили" ее микроблог в Instagram восторженными комментариями и любовными смайлами.

"Очень сильно люблю тебя", "Мой великолепный ангел", "Ты великолепна, моя королева, с каждым днем прекраснее", "Безумно красивая! Скучаю по тебе", "Самая красивая", "Моя клубничка", "Как всегда великолепна", - написали некоторые комментаторы под публикацией звезды "Великолепного века".

Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой.

36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.

Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".