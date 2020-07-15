Всемирно известная актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" знает, как порадовать поклонников
Об этом пишет Politeka.net.
Так, жаркий снимок звезда сериала "Великолепный век", которая сыграла там Хюррем, опубликовала в своем личном Instagram.
На фотографии можно увидеть восхитительную Мерьем Узерли с ярким макияжем, которая в очередной раз подчеркнула свой роскошный бюст декольте.
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Свой образ Мерьем Узерли дополнила нежным макияжем и легким платьем бирюзового цвета.
Публикация пришлась по душе поклонникам, которые, буквально, "зафлудили" ее микроблог в Instagram восторженными комментариями и любовными смайлами.
"Очень сильно люблю тебя", "Мой великолепный ангел", "Ты великолепна, моя королева, с каждым днем прекраснее", "Безумно красивая! Скучаю по тебе", "Самая красивая", "Моя клубничка", "Как всегда великолепна", - написали некоторые комментаторы под публикацией звезды "Великолепного века".
Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой.
36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.
Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане.
Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.
А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".