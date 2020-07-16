Канье уже подал заявку как кандидат для участия в выборах

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст объявил в соцсетях, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США в нынешнем году

А сегодня стало известно, что артист уже зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Об этом сообщается в Телеграмм-канале «Раньше всех…». В группе также имеется представленная форма с заявлением Канье - Форма №1, которая традиционно публикуется на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Согласно заявке репера, Уэст будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. Причем мужчина также указал в заявке, что будет представлять партию с необычным названием –название партии связано с аббревиатурой BDY. По словам артиста, она означает «День рождения» (BDY Party).

Свою заявку певец добавил вчера, 15-го июля, причем пока что Канье не подавал более серьезную Форму №2, касающуюся сбора и трат более 5000 долларов на избирательную кампанию.

Примечательно, что после того, как муж Ким Кардашьян, рэпер, Канье Уэст заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты, Ким стали чаще видеть в более сдержанных нарядах (конечно, не в этом случае). Светская львица копирует образы Мелании Трамп, Мишель Обамы, Хилари Клинтон и Лауры Буш.

"Ты самая лучшая Ким❤️"; "Королева😍💖💥"; "Первая леди США🔥🔥🔥❤️"; "моя первая леди"; "Что думает Канье?", - пишут в комментариях.

Как пример, Ким на днях вышла в свет в белом платье в пол — в комбинезоне того же цвета и кроя в феврале текущего года посетила мавзолей Тадж Махал Мелания Трамп. Бизнеследи также копировала образ Хиллари Клинтон в атласном желтом платье и яркий наряд Лауры Буш во время ее поездки в Лондон в 2012 году.

Эксперты замечают, что пока Кардашьян не дотягивает до образа супруги главы государства. Недостаточно просто скопировать платье или наряд.

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