Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя во всей красе

На кадрах красотка была в топе с огромным декольте и юбке. Образ Анастасия дополнила стильными очками. Квитко смотрела в камеру и показывала свои пышные формы, а волосы решила оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели кадры более 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Мне нужна эта детка", "Вы намного красивее Ким Кардашьян", "Добрый день прекрасный", "Мамочка такая красивая", "Красивая MC", "Я бы хотел поцеловать эту прекрасную принцессу".

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко восхитилась формами своей молоденькой подружки-блондинки.

Так, в этот раз стройная блондинка в одном белье с яркой улыбкой покорила социальную сеть Инстаграм, ведь кадр девушки выглядел весьма удачно. Девушка позировала в одном нижнем белье, совсем не скрывая достоинств и пышных форм.

Ранее мы писали, что модель Анастасия Квитко похвасталась формами во время отдыха.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует лежа на кушетке около бассейна, демонстрируя восхитительную фигуру. На другом кадре модель специально застыла в пикантной позе, демонстрируя, чем же ее наградила природа.

Напомним, русская Кардашьян в ботфордах чуть не разорвала купальник пышным бюстом

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян решила позагорать, но получилось слишком откровенно

Также Politeka сообщала, что подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье



