Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская версия Ким Кардашьян, похвасталась формами в красивейшем купальнике

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм. Девушка, известная своими необъятными бедрами и пышной грудью, натянула очень тесный купальник, который практически ничего не скрыл. Ее огромная грудь чуть не выпрыгнула из одежды, а бедра были выставлены на всеобщее обозрение.

Пикантности образу добавили ботфорды, которые придали особого шарма фотографии.

«Вот Это Да! Великолепная детка!», «Это выглядит так хорошо на вас», «безумно красивая», «Ваше тело восхитительно и трудно забыть», «Супер», «Очаровательно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко сверкнула своей главной гордостью в миниатюрных трусиках. Девушка улеглась на лежак, выставив вперед свою «пятую точку». Видно, что верха купальника на модели не было, но она прикрыла интимные места волосами.

Как известно, Анастасия Квитко родом из России. Она начала свою карьеру модели в Москве, но позже переехала в США, где такие формы как у нее особенно любят. Сейчас девушка рекламирует нижнее белье, купальники, энергетические напитки.

Напомним, что Анастасия Квитко поиграла прелестями на камеру, купальник ничего не скрыл: "Лучший вид".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко решила позагорать, но получилось слишком откровенно: "Буквально ослепляет".

Также Politeka писала, что подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимым белье: «Это пожар».