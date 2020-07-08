Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала невероятно фигуристую подружку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, девушка позирует в мини-платье с глубоким декольте, которое максимально подчеркивает ее внушительные прелести. При этом сзади в зеркале видны другие прелести красотки.

Обратим внимание, что сами кадры Квитко решила никак не подписывать, хотя это не помешало пользователям сети буквально "рассыпаться" в комплиментах.

«Красотка внеземная», «черная пантера! Космос», «аж выпрыгивают», «ммм, божественные изгибы», «омг, бомба», «я бы с тобой подружился», «красавица, кажется тебя затмила твоя подружка», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась формами во время отдыха

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует лежа на кушетке около бассейна, демонстрируя восхитительную фигуру. На другом кадре модель специально застыла в пикантной позе, демонстрируя, чем же ее наградила природа.

Снимки стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.