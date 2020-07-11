Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась фигуристой подружкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Подружка модели позирует в крохотном белье и джинсовом топе, который едва выдерживает внушительные формы девушки. При этом она задрала ногу, подчеркивая идеальны изгибы.

«Это пожар!», «ты сумасшедшая! Ты супер! Бомба», «вау, какие прелести. Чертовски хороша», «божественная красота», «у меня аж слюни потекли от такой красоты», «у тебя все подружки такие красивые?», «красивая у тебя подружка», — пишут в комментариях.

До этого мы рассказывали о фигуристой подружке Анастасии Квитко, которая своими формами буквально "затмила" знаменитость.

На фотографии она позирует в мини-платье с глубоким декольте. Оно максимально оголяет ее внушительные формы и подчеркивает фигуру. А сзади в зеркало попала другая гордость девушки.

Уточним, что Квитко опубликовала фотографию без каких-либо комментариев, хотя многие из ее поклонников восхитились красотой подружки. Они высказали свое мнение по поводу нереальных ее нереальных форм, а сам поступок назвали достаточно смелым.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.