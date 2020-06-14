Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару потрясла сеть пикантным нарядом на море
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала фото на своей странице в Instagram.
Для снимка Ирина Сопонару позировала на пляже в очень откровенном платье с огромным декольте. Благодаря удачному ракурсу, красотка сверкнула своим бюстом - можно заметить, что под нарядом нет нижнего белья. Кроме того она - томно смотрит в камеру, а ее растрепанные волосы придают образу еще большей пикантности.
"Главное в жизни любовь... , все остальное иллюзия💙 Немного Вам нежностей, от Сопонару, в ленту🌊", - подписала снимок актриса.
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Пользователи социальной сети оценили внешний вид Ирины Сопонару и оставили много приятных комментариев:
"Ирочка ты просто бомба просто кайф как ты там дела твои как?❤️😍"; "Нереально красивая😍"; "Ирочка, ты очень красивая 😍🔥"; "Милашка"; "Симпатюля)"; "Безусловно самая нежная красотка😍😍😍".
Ранее Ирина Сопонару показала не менее горячее фото, для которого надела сиреневый наряд с желтой вышивкой и сделала яркий макияж. Актриса приспустила платье с одного плеча, и стало заметно, что она не надела лифчик.
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