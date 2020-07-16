Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала развлечения с подружкой

Звезда опубликовала жаркие кадры в своем сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. Две красотки позировали в купальниках разных цветов. Оливия в бежевом лифчике смотрелась невероятно.

Грудь красотки выпирала из лифчика и едва не выпрыгивала из него. Тонкие лямки едва ли не впивались в кожу звезды. Модель сделала высокий хвостик.

Подруга Мисс Вселенной предстала в оранжевом купальнике, который также прекрасно смотрелся на ее прелестях. Маленькая цепочка с аккуратным кулончиком дополнила образ.

Две красотки затеяли интересную игру. Человек за кадром задавал вопрос, и если кто-то на них отвечал положительно о себе или о подруге, то они наполняли свой или бокал соседки вином из бутылки.

Красотки улыбались, видно, что им очень понравилась игра. Действительно, глядя на девушек, понимаешь, какая жара там происходит.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вероятно, Калпо получила много интересных комментариев в свой директ.

Напомним, Оливия Калпо позировала в белом купальнике на черных бретельках. Лифчик натянулся на большой груди. Бюст соблазнительно выпирал из верха купальника.

Плавки на тонких бретельках, натянулись выше бедер. Небольшой лоскуток ткани едва прикрывал самое интимное.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо появилась в номере "Vogue" индийской версии.

Съемки проходили дома у звезды, а фотографом выступил ее возлюбленный.

Красотка сфотографировалась в различных локациях.

Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".