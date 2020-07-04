Звезда «Квартал 95» Елена Кравец решила последовать примеру звездных коллег и отправилась в Одессу

В связи с карантином из-за пандемии китайского вируса и закрытием границ этот курортный город стал излюбленным местом отдыха как рядовых граждан, так и знаменитостей летом 2020 года, передает Politeka.net.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Елена поделилась фотографиями из жемчужины у моря.

Кроме пары собственных снимков, артистка также опубликовала пейзажи Одессы, показав красоту природы днем и обилие развлечений вечером.

«Моя Одесса⚓️, друг мой детства, Уж сколько лет, а ты все та же», – пишет Елена.

«Ох, Лена, какая красота, особенно на первой фотографии😜😍❤️», «Обожаю и Леночку и Одессу просто люблю безмерно ❤❤❤❤❤💚💚💚💚💖💖💖💖✌✌✌👌👌👌👌👍👍👍👍👍», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», – не жалеют эмоций поклонники звезды.

Как мы уже писали ранее, Кравец огорошила украинцев заявлением относительно похода в большую политику.

В СМИ начала появляться информация о том, что юмористка Елена Кравец в скором времени может стать политиком. Такие слухи поползли после того, как одна из социологических групп добавила Елену Кравец в список возможных кандидатов на должность мэра Киева.

Поэтому звезда решила расставить все точки и обратилась к своим поклонникам.

«Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.. Политика мне не интересна. Точка», - написала она в своем микроблоге.

Напомним, что улыбчивая Кравец покорила образом в пиджаке на голое тело.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец раскрыла неизвестные факты о зараженной вирусом Зеленской.

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена.