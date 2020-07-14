Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула красотой во время жаркой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Еще одна красота для туши от настоящей иконы», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном кадре Шейк прижалась к своему партнеру по сцене – также женщине-модели. Это произвело настоящий фурор среди ее поклонников.
Украинка с 13-м размером бюста разделась и собрала толпы, танцуя под музыку: "Можно гордиться всей стране"
ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты: "На кассе больше не нужно..."
Доллар по 22 гривны, украинцев огорошили ситуацией на рынке валюты: "Из-за карантина..."
Новая компенсация для украинцев, решение принято: "Пять тысяч гривен получит тот, кто..."
«Я люблю ее, Ирину Шейк! Ты лучшая», «как всегда прекрасна💖», «Тошнит аж от этой изврати», «красивые леди», «красиво и сексуально одновременно», «красотка от бога», «супер девки!», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что модель Ирина Шейк показала себя без ничего лишнего, рассказав о своей вселенной
На фото Ирина позирует в затемненных очках и с распущенными волосами. Красотку снимали в профиль, а одежды на ней не оказалось. Шейк соблазнительно выгнулась и подняла глаза к солнцу. Фотографу удалось поймать нужный момент, чтобы снимок вышел очень интересным и передавал красоту звезды.
"Моя вселенная", - написала Ирина.
Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев.
Напомним, Ирина Шейк разлеглась на полу, сверкнув божественным телом
А еще Politeka писала, что раздетая Ирина Шейк без стеснений раскинула ноги перед зеркалом в ванной
Также Politeka сообщала, что Ирина Шейк довела до безумия известного актера своими нереальными формами