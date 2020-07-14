Популярная модель российского происхождения Ирина Шейк сверкнула красотой во время жаркой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Еще одна красота для туши от настоящей иконы», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном кадре Шейк прижалась к своему партнеру по сцене – также женщине-модели. Это произвело настоящий фурор среди ее поклонников.

«Я люблю ее, Ирину Шейк! Ты лучшая», «как всегда прекрасна💖», «Тошнит аж от этой изврати», «красивые леди», «красиво и сексуально одновременно», «красотка от бога», «супер девки!», — пишут они.

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На фото Ирина позирует в затемненных очках и с распущенными волосами. Красотку снимали в профиль, а одежды на ней не оказалось. Шейк соблазнительно выгнулась и подняла глаза к солнцу. Фотографу удалось поймать нужный момент, чтобы снимок вышел очень интересным и передавал красоту звезды.

"Моя вселенная", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев.

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