Популярная модель Ирина Шейк, которая в прошлом была подружкой футболиста Ронадлу, огорошила выходкой в адрес женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Новый must have…рядом с удивительной красоткой», — говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Шейк элегантно трется об свою подругу, а за кадром слышен голос: «Я люблю ее красоту. Но я боюсь, она говорит...».

«Горячая штучка, что еще сказать», «огонь», «воооу, Как горячо», «вот это нереальная красота!», «королева!», «на это невозможно смотреть! Круто сделано», — пишут ее поклонники.

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На фото Ирина позирует в затемненных очках и с распущенными волосами. Красотку снимали в профиль, а одежды на ней не оказалось. Шейк соблазнительно выгнулась и подняла глаза к солнцу. Фотографу удалось поймать нужный момент, чтобы снимок вышел очень интересным и передавал красоту звезды.

"Моя вселенная", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали множество комментариев.

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