Супермодель российского происхождения Ирина Шейк предстала в соблазнительном виде

Горячая красотка умеет будоражить сознание своих поклонников, передает Politeka.net. На одном из последних фото в Инстаграм звезда предстала в жарком образе на полу.

Модель позировала, снимая себя в зеркало. У красотки была обнажена грудь, которую она прикрыла рукой.

На плече звезды красовалась красная сумочка известного бренда.

Звезда надела длинную юбочку, которая оплела ее тонкую талию.

Модель раскинула стройные ножки, выставив их из вырезов наряда. В руках Шейк держала телефон.

Макияж с акцентом на пухлые красные губы и кольца-серьги дополнили образ звезды.

В посте Ирина рассказала, что пожертвовала вещи известных брендов благотворительным организациям.

За полчаса пост собрал почти 100 лайков и много комментариев.

"Шикарная. Очень приятно смотреть на такую красоту😍", "Вкусная девушка!❤️ обожаю тебя!❤️ ", "Богиня 😘", "❤️❤️❤️Самая лучшая 🌹", "Ох...чертовка, хороша чертовски🔥", "Самая шикарная в мире ! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Шейк предстала практически обнаженной. Ее прелести прикрывала лишь тонкая ткань, через которую было видно ее грудь.

Сверху модель накинула шелковую рубашку, которая придала особой пикантности фото.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк раскинулась, засветив пышную грудь в глубоком декольте наряда.

Формы едва не выпрыгивали из платья. А маленькая цепочка дополнила образ и привлекла еще больше внимание к вырезу.

За час пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

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