Бразильская модель Сьюзи Кортез подразнила поклонников дерзким фото

Красотка опубликовала свежее фото у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка была одета в красное нижнее белье. Она повернулась к камере спиной, присела на корточки и взялась за свою «пятую точку» руками. Весь акцент фото был сделан на выдающихся формах модели. Видно, что над ягодицами Сьюзи поработали гримеры. На фото они выглядели очень аппетитно. К тому же, девушка надела стринги, которые совсем ничего не скрывали.

За несколько часов фото Кортез собрало почти 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Вау очень красивая!», «Вкусные», «Это так красиво», «Я очень люблю этот наряд. Так мило», «Любовь навсегда», «Ого, какие огромные», - пишут пользователи сети.

Как известно, Кортез известна не только своей выдающейся «пятой точкой», но и своими откровенными фотосессиями. Она регулярно публикует фото, которые могли бы оказаться на обложке мужского журнала.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез поделилась жарким кадром из спортзала. Модель держалась за тренажер, присев спиной к камере. На ней был купальник со стрингами, который практически ничего не прикрывал. Как и на большинстве своих фото Кортез сделала акцент на свою большую «пятую точку».

Напомним, что, Сьюзи Кортез томно выгнулась на диване в жаркой позе: это белье не скрывает ничего.

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез развернувшись спиной, блеснула румяными "булочками": кадры искушения.

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез едва не разорвала белье внушительными формами: ни капли стыда!