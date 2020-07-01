Танцы на пилоне уже давно перестали быть чем-то неприличным, и многие девушки, включая знаменитостей, отдают предпочтение этому виду спорта

Politeka.net собрала звездных красоток, которые любят похвастаться своим мастерством танца у шеста.

29-летняя видеоблогер и бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева любит эпатировать публику и заодно показать свои таланты. Звезда часто делится забавными видео с танцами на пилоне, изображая забавные падения и неловкие моменты.



Певица Анна Седокова решила попробовать занятия pole dance, чтобы быстрее вернуться на сцену после третьих родов. Звездная мама троих детей добилась отличных результатов, подтянула фигуру и без комплексов показала поклонникам откровенные кадры с тренировки.

Нестареющая голливудская красотка Дженнифер Лопес отлично сыграла в фильме «Стриптизерши» 2019 года, для этой роли ей нужно было овладеть мастерством танца на пилоне. Как признается Джей Ло, это стало одним из самых тяжелых заданий в ее жизни.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина тоже может похвастаться идеальной растяжкой. На своей странице в Instagram артистка регулярно публикует фото и видео экстремальных шпагатов и откровенных танцев, в том числе и на пилоне.

37-летняя российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова занимается стрип-пластикой уже целых шесть лет, что позволяет ей профессионально выполнять сложные трюки.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Дженнифер Лопес повеселилась в ванной в неожиданном виде: "Аппетитная конфетка".

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