Танцы на пилоне уже давно перестали быть чем-то неприличным, и многие девушки, включая знаменитостей, отдают предпочтение этому виду спорта

Politeka.net собрала звездных красоток, которые любят похвастаться своим мастерством танца у шеста.

29-летняя видеоблогер и бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка" Настя Ивлеева любит эпатировать публику и заодно показать свои таланты. Звезда часто делится забавными видео с танцами на пилоне, изображая забавные падения и неловкие моменты.

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когда бывший зашёл в клуб, а в тебе уже бокальчик винца 😂😂😂 есть тут танцовщицы??? 👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 . #пилон #danse #fitness #body #танцы #настяивлеева #секс

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Певица Анна Седокова решила попробовать занятия pole dance, чтобы быстрее вернуться на сцену после третьих родов. Звездная мама троих детей добилась отличных результатов, подтянула фигуру и без комплексов показала поклонникам откровенные кадры с тренировки.

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Время танцев ❤️

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Нестареющая голливудская красотка Дженнифер Лопес отлично сыграла в фильме «Стриптизерши» 2019 года, для этой роли ей нужно было овладеть мастерством танца на пилоне. Как признается Джей Ло, это стало одним из самых тяжелых заданий в ее жизни.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина тоже может похвастаться идеальной растяжкой. На своей странице в Instagram артистка регулярно публикует фото и видео экстремальных шпагатов и откровенных танцев, в том числе и на пилоне.

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Как же я скучала за этим😻 #exoticpoledance 🤤 Поделюсь с вами новеньким трюком☺️ (ещё не идеально, но в целом неплохо)😅 Спасибо, моя хорошая за тренировку @nelie__eilen ❤️ Спасибо @alyona_soooul.official за идею шпагатика 🙏🤤 ______________________________________________ Решила Вам напомнить, что я не боксёр, ну точнее не только бокс 🥊 есть в моей жизни!!! . #poledance #exoticpole #exot #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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37-летняя российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова занимается стрип-пластикой уже целых шесть лет, что позволяет ей профессионально выполнять сложные трюки.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Дженнифер Лопес повеселилась в ванной в неожиданном виде: "Аппетитная конфетка".

Также Politeka писала, что Лорак, Седокова, Брежнева и другие звезды поразили видом в повседневной одежде: топ "небрежных" фото.