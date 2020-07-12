В украинском правительстве решили откровенно рассказать о том, есть ли в бюджете средства на выплаты заработных плат и пенсий

Об этом рассказала нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко, передает «Украина 24».

«Главная проблема нынешнего бюджета заключается в том, что у нас пиковая нагрузка по внешним выплатам. Это было сделано, я даже предполагаю, что специально, делалась реструктуризация внешних заимствований в 14-15 году. Но средств до конца года хватит, хотя дефицит большой. Дефицит в Пенсионном фонде существовал много лет, он перманентный и всегда дофинансируется из бюджета», — отметила она.

Чиновница уточнила, что правительство уже выделило около тридцати миллиардов гривен, чтобы покрыть бюджет Пенсионного фонда. Однако из-за повышения выплат могут возникнуть проблемы.

«В этом году есть определенные риски по бюджету, но мы стараемся держать ситуацию под контролем. Я надеюсь, что хватит денег и для покрытия пенсий, и я хочу напомнить, что в мае мы провели индексацию на 11%. Так же средств хватит и на выплаты бюджетникам, и на завершение ряда программ, которые запустят стимулы для роста экономики», — подчеркнула она.

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