Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом, которій не требует много ингредиентов

По словам шеф-повара, для приготовления невероятно вкусного блюда вовсе не обязательно, чтобы оно состояло из многих компонентов, передает Politeka.net. Например, вкусное блюдо кавказской кухни - цыпленок табака на сковороде. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Для приготовления понадобятся:

1 цыпленок;

5-6 зубчиков чеснока;

100 мл подсолнечного масла;

по вкусу смесь перцев, соль.

Для соуса:

200-250 мл йогурта;

4-5 зубчиков чеснока;

по вкусу соль.

Цыпленка вымыть проточной водой и протереть бумажным полотенцем. Выложить птицу на доску. Прижать тушку ладонью. Ножницами разрезать вдоль грудки, раскрыть тушку "книжкой". Прижать, чтобы цыпленок получился максимально плоским.

Чеснок выдавить через чесночницу или натереть. Обильно натереть цыпленка солью, чесноком и свежемолотой смесью перцев.

На сковороде подрумянить тушку в большом количестве подсолнечного масла. При этом нужно использовать пресс, например, тарелку с грузом.

Готовить до румяной корочки чуть выше среднего по 7-8 минут с обеих сторон. Цыпленок должен подрумяниться и полностью приготовиться. Можно перевернуть тушку в процессе приготовления несколько раз.

Приготовить соус: выдавить или натереть чеснок, добавить 200-250 мл йогурта и хорошо перемешать. Соль по вкусу.

Приготовленного цыпленка выложить на тарелку и залить соусом. Подождать пока соус смешается с мясным соком, образуя невероятно ароматный соус.

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