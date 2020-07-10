Російська співачка Лоліта Мілявська, яка нещодавно кардинально змінила зовнішність, вразила витівкою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала одкровення на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Лоліта розмістила в мережі ролик, на якому вона зображена під час відвідування магазину одягу.

Зайшовши в приміщення, Вона підійшла до стійки з одягом, обрала вбрання золотого кольору і сховала його собі під сукню. Після цього Вона з незворушним виглядом покинула магазин.

" 158 Кримінального Кодексу! До 6 років! Я вкрала і щаслива! Красти у друзів найкраще. Мене відмаже мій улюблений адвокат", – вона підписала жартівливий ролик.

Вона зазначила, що зйомки проходили в магазині її друга – російського дизайнера Ігоря Гуляєва.

У мережі співачку засипали компліментами. Зокрема і з-за нової короткої стрижки, яку співачка зробила недавно.

«Супер. Шикарно виглядаєте», «Я заздрю вам. Стільки впевненості в собі», «Яка ви красуня!!! 🔥 Обожнюю Вас», «Лоліта а Ви хуліганка...)))», «Вам дуже йде каре!!!», «ну Мілявська, ну розкішна, що ще сказати», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього".