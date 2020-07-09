Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась новым будоражащим снимком

Звезда опубликовала фото на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Отметим, снимок был сделан для журнала Paris Match. Автором фотосессии выступил известный французский фотограф и бывший международный креативный директор журнала Elle Жиль Бенсимон.

55-летняя звезда, фигуре которой могут позавидовать и молодые девушки, было невероятно чувственной, что впрочем, ей характерно.

Беллуччии позировала лежа на белоснежных простынях. При этом не най одето черное обтягивающее боди, которое выгодно поддерживает пышную грудь, и белая рубашка.

Шею модели украшает массивное колье с камнями.

Пользователи сети восхищаются неувядающей красотой Моники Беллуччи, которая с годами только хорошеет.

«Самая красивая женщина во вселенной», «Великолепная», «Совершенно потрясающая», «Бесконечная красота», «Навсегда горячая королева красоты», «Вау, очень горячо», - засыпали комплиментами знаменитость.

Напомним, невероятная Моника Белуччи заворожила своим телом в одном халате: «Вот это красотка!»

Как сообщала Politeka, сногсшибательная Моника Беллуччи засветила лишнее в королевском декольте: "Богиня".

Также Politeka писала, что роскошная Беллуччи взбудоражила новым страстным образом: «О Боже мой, Моника».