Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась новым ярким фото

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Снимок был сделан в рамках фотосессии для популярного французского глянца Madame Figaro. Автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер.

Актриса предстала перед камерой в строгом черном пиджаке, под который одета белая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Образ звезды дополняют гладко зачесанные волосы.

Беллуччи позирует, закрыв глаза. Акцент не только макияжа, но всего кадра держится на губах модели, яркая алая помада делает этот строгий образ еще и невероятно эротичным.

Фото за час собрало более 55 тысяч лайков. В комментариях фолловеры традиционно засыпали комплиментами любимую звезду.

«Ты такая красивая», «Люблю тебя», «Ты мое все», «О Боже мой, Моника», «Восхитительная», «Королева», - пишут в сети.

Ранее Патрис ван Мальдер провел фотосессию с Беллуччи для казахского Harper's Bazaar. На снимках 55-летняя Беллучи запечатлена лежащей на диване в черной кофточке с ремешком и коричневом пальто. При этом на ней нет ни брюк, ни юбки — только тонкие колготки, которые удачно подчеркнули ее роскошные формы.

Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».

Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".