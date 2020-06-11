Легендарная итальянская актриса и модель Моника Белуччи похвасталась неувядаемой красотой в одном халате
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на снимке Белуччи позирует в одном халате фотографу Карлу Лосеницкому, демонстрируя непревзойденные формы. 55-летняя звезда элегантно отодвинула халат, показав на камеру неувядающую красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вот это красотка», «божественная», «ты очень красивая и любимая всеми», «настоящая леди», «невероятная красота», «вау, выглядишь невероятно и шикарно! Супер», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи побаловала поклонников новой соблазнительной фотосессией.
Автором съемки для казахского Harper's Bazaar стал известный фэшн-фотограф Патрис ван Мальдер. На снимках 55-летняя Беллучи эффектно лежит на диване в черной кофточке с ремешком и коричневом пальто. Но актриса не надела ни штаны, ни юбку — только тонкие колготки, которые удачно подчеркнули ее роскошные формы.
Пикантности съемке придало и то, что на первом фото Моника предстала во всей красе, а на втором поместились только стройные ноги актрисы.
Всего за несколько часов пост Беллуччи собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.
Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».
Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".