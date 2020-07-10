Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая прославилась благодаря шикарному бюсту, показала себя и пожелала хорошего дня

На фото Мила позирует в шикарном красном белье, которое еле вместило огромную пышную грудь красавицы. Кузнецова соблазнительно отвернулась от объектива камеры, а волосы оставила распущенными. Блондинка в роскошном декольте показала всю свою красоту, которую невозможно скрыть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем желаю замечательного дня! Улыбнитесь жизни и она улыбнётся в ответ", - написала Мла под фото.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Просто прелесть..самая красивая", "Ну очень шикарно", "Супер вообще", "Я всегда улыбаюсь жизни, вот из-за чего я не воспринимаю вирус", "Спасибо большое и вам желаю прекрасного и продуктивного дня", "Мила ти самая красивая и классно выглядишь будь всегда такой", "Взаимно . И вас желаю всего хорошего . Оставайтесь такой же яркой", "Здравствуйте, у вас также есть хороший день, красивая женщина", "Невероятно красива", "O Dios Mio!".

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская поразила объемами в глубоком декольте.

На одном из новых фото красотка предстала в топе с огромным вырезом посередине, из которого едва не вылазили пышные прелести.

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