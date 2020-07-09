53-летний российский певец Филипп Киркоров показал трогательные моменты с новым членом семьи

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как обнимает и целует любимца - коня Клода (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как известно, на днях певцу сделали "королевский подарок", от которого Киркоров и его дети Мартин-Кристин и Алла-Виктория пришли в неописуемый восторг. Тем более, что сын и дочка артиста в последнее время увлеклись конным спортом.

"07 / 07 / 2020 💥 день, который останется в памяти. Наш Клод обрёл новый дом. Спасибо, @mariiashunina7905, что привезла такого красавца! Дети счастливы. Ещё с большим энтузиазмом приступили к занятиям 🐎", - подписал видео Филипп.

Поклонники разделили вместе с кумиром эту радость:

"Клоду владелец тоже понравился👍👍👍 Отличный подарок детям, Филипп! Не заезжена лошадка? Детки молодцы👏👏👏"

"Как мило🔥"

"Какой красавец😍😍😍 конечно же Филип :) ну и конь тоже 😍"

"Очень здорово!!!💥А дети, как рады!!💥🤗"

"Лошадка попала в хорошие руки Филиппа и его деток.поздравляю!!!!!! Детки молодцы !так виртуозно катаются на лошадях.браво!!!👏"

"Поздравляю с новым другом, Филипп 😉👍"

"Такой лапочка"

"Филипп радуется, как ребёнок!!!! Клод супер!!!! 👍👍👍❤️❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Киркоров на праздновании дня рождения сына туманно намекнул на возможное пополнение в семье. Конечно, певец имел в виду ребенка, а не коня. Но тем не менее, радость от приобретения статного и гордого животного переполняет Филиппа, как никогда.

"На празднике @martinkirkorov меня прозвали #многодетный отец 💪🏽 Пока ещё по статусу нет... Но #папаголик я точно 💯 Сколько детей у меня насчитали?♾", - подписано фото с вечеринки по случаю 8-летия Мартина.

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