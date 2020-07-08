Украинская модель Леонила Гузь, которая обладает титулом «Мисс Украина-2018», похвасталась внушительными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, девушка позирует перед зеркалом в джинсах и облегающей кофте, которая едва выдерживает ее внушительные формы. Дополняли образ знаменитости элегантная сумочка и красивый макияж. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, крошка», «какая кицька», «уматовая», «суперовая», «глазки суперовые», «красотка», «божественный вид», «на такую красоту можно смотреть вечно», «ну до чего же хороша, черт возьми», «вот смотрю и понимаю, за что ты стала Мисс Украина», — пишут они.

До этого сообщалось, что украинская модель Леонила Гузь решила привлечь внимание публики жаркими кадрами.

В частности, знаменитость показала прекрасные формы без белья, позируя в черно-белом снимке в темном наряде.

Красотка застыла в эффектной позе, приспустив лямки на плечи, оголив роскошные прелести. При этом нельзя не обратить внимание, что Гуль не стала скрывать "близняшек" темным бельем.

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