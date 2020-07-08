Жена турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана в сериале «Великолепный век»,  показала фото в раздельном купальнике

Как передает Politeka.net, снимком актриса Бергюзар Корель поделилась на совей странице в Инстаграм. (чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз новости)

На фото видно, что фигура артистки еще не пришла в форму после 4-х месяцев после родов.

Бергюзар решила не скрывать этот факт, а наоборот подчеркнула его ироничным комментарием.

«Бергюзар Корель поймали в бикини! Избыточный вес актрисы, которая родила четыре месяца назад, бросается в глаза. У Бергюзар был замечен целлюлит. Все усилия по похудению были тщетны!» — подписала снимки актриса.

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Далее она с юмором добавила, что хейтеры могут начинать критиковать ее фигуру, но для нее это не имеет значения, поскольку она счастлива.

«Я не хотела вас утомлять, хорошего отдыха и лета», — пожелала Бергюзар подписчикам.

Отметим, в комментариях пользователи сети поддержали актрису и восхитились ее позицией. Артистке пишут, что она выглядит потрясающе.

Напомним, Халит Эргенч и Бергюзар Корель познакомились в 2006 году в ресторане перед совместной съемкой в сериале «1001 ночь». У них завязался роман. В результате Халит Эргенч развёлся с женой и 7 августа 2009 года женился на Бергюзар. После свадьбы актриса взяла двойную фамилию — Корель Эргенч.

9 февраля 2010 актриса родила сына Али. 8 марта 2020 у пары появился еще один сын - Хан.

Почти во всех своих интервью Халит Эргенч говорит о благодарности жене за понимание сложностей его профессии, они не стесняются пользоваться услугами семейного психотерапевта.

«Причина, по которой я с ним так счастлива, – он научил меня разговаривать. Он научил меня, что все можно решить через разговор, что я могу высказать все, что чувствую», – признается Бергюзар Корель. 

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#Repost @berguzarkorel with @get_repost ・・・ Bergüzar Korel bikinili YAKALANDI! Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı. Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim☺️ İyi yazlar olsun🤍 #BergüzarKorel #BerguzarKorel

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