Жена турецкого актера Халита Эргенча, сыгравшего Сулеймана в сериале «Великолепный век», показала фото в раздельном купальнике
Как передает Politeka.net, снимком актриса Бергюзар Корель поделилась на совей странице в Инстаграм. (чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз новости)
На фото видно, что фигура артистки еще не пришла в форму после 4-х месяцев после родов.
Бергюзар решила не скрывать этот факт, а наоборот подчеркнула его ироничным комментарием.
«Бергюзар Корель поймали в бикини! Избыточный вес актрисы, которая родила четыре месяца назад, бросается в глаза. У Бергюзар был замечен целлюлит. Все усилия по похудению были тщетны!» — подписала снимки актриса.
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Далее она с юмором добавила, что хейтеры могут начинать критиковать ее фигуру, но для нее это не имеет значения, поскольку она счастлива.
«Я не хотела вас утомлять, хорошего отдыха и лета», — пожелала Бергюзар подписчикам.
Отметим, в комментариях пользователи сети поддержали актрису и восхитились ее позицией. Артистке пишут, что она выглядит потрясающе.
Напомним, Халит Эргенч и Бергюзар Корель познакомились в 2006 году в ресторане перед совместной съемкой в сериале «1001 ночь». У них завязался роман. В результате Халит Эргенч развёлся с женой и 7 августа 2009 года женился на Бергюзар. После свадьбы актриса взяла двойную фамилию — Корель Эргенч.
9 февраля 2010 актриса родила сына Али. 8 марта 2020 у пары появился еще один сын - Хан.
Почти во всех своих интервью Халит Эргенч говорит о благодарности жене за понимание сложностей его профессии, они не стесняются пользоваться услугами семейного психотерапевта.
«Причина, по которой я с ним так счастлива, – он научил меня разговаривать. Он научил меня, что все можно решить через разговор, что я могу высказать все, что чувствую», – признается Бергюзар Корель.
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