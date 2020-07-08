53-летняя украинская актриса Ольга Сумская расшифровала предсказание, которое более полувека назад сделала ее прабабушка

По словам Сумской, родственница обладала сверхъестественными способностями: могла лечить людей и видеть будущее, пишут "Факты".

"Тогда у нас не было ни телевизора, ни телефона. Только радиола, по которой мы слушали новости. Моя прабабушка Анастасия, которая родила 16 детей, обладала даром лечить людей и предсказывать. Она еще в 1960-х годах говорила: "Детки мои, пройдет 50 лет, и мир опутает паутина. Вы захотите съесть чего-то вкусненького, но его не будет", – поделилась звезда.

Сумская предполагает, что "паутина" - это интернет, а про нехватку "вкусненького" - это из-за обилия продуктов с ГМО.

Актриса рассказала, что в детстве каждое лето приезжала к бабушке в село, пока родители были на гастролях, поэтому умеет обращаться и с домашним скотом (даже доить коров), и с огородом.

Недавно мы писали, что Сумская с мужем Виталием Борисюком устроили во дворе своей многоэтажки мини-огород, высадив рядом со стоянкой картофель. Звезда опубликовала в своем Инстаграм кадры, как они ухаживают за растениями.

Ольга предстала в стильном вязаном кардигане и светло-коричневом спортивном костюме. Вооружившись шестилитровым бутылем воды, лопатой и ведром, они с Виталием сначала копались в грязи, а затем похвастались урожаем.

"Договорились с Виталиком @vitaliyborysyuk об эксперименте! ☝🏻Высадили в августе маленькую яблоню, а родила смородина 😂! Такое бывает, но маленький кустик так обильно уродился, что мы только рады! 👍🏻А еще картошечку посадили, уже цветет, колорадских вроде не видно 🐛..", - подписала фото Ольга.

Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.

Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.

Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.