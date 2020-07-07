Известная модель Ирина Шейк сделала домашнее, но соблазнительное фото

Звезда опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель предстала в черном белье, которое идеально село на ее небольшой груди.

Прелести спрятались за тканью, при этом не показав ничего лишнего. Однако фото привлекло внимание задним фоном, ведь там находилось зеркало, на котором можно заметить самые пикантные места модели.

Красотка позировала в трусиках-бикини. На зеркале видны упругие ягодицы красотки, а также стройную талию. При этом нельзя не обратить внимания на идеальный изгиб, чем-то напоминающий песочные часы.

Завершил простой домашний образ кулончик на шее Ирины - виде голубого глазика.

Ирина держала телефон в руках, посмотрев в объектив из-под мокрых волос. Красотка не улыбалась, но выглядела свежо, будто после ванны, и очень горячо.

За час пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи отметили замечательный вид сзади и поблагодарили звезду за столь откровенное фото.

"Нежные булочки", - написал один из комментаторов.

Напомним, Ирина Шейк позировала в затемненных очках и с распущенными волосами.

Красотку снимали в профиль, а одежды на ней не оказалось. Шейк соблазнительно выгнулась и подняла глаза к солнцу. Фотографу удалось поймать нужный момент.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк позировала, снимая себя в зеркало. У красотки была обнажена грудь, которую она прикрыла рукой.

На плече звезды красовалась красная сумочка известного бренда.

Звезда надела длинную юбочку, которая оплела ее тонкую талию.

В посте Ирина рассказала, что пожертвовала вещи известных брендов благотворительным организациям.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".