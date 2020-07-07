Відома модель Ірина Шейк зробила домашнє, але спокусливе фото

Зірка опублікувала спекотне фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Модель з'явилася в чорній білизні, яка ідеально сіла на її невеликих грудях.

Принади сховалися за тканиною, при цьому не показавши нічого зайвого. Однак фото привернуло увагу заднім фоном, адже там було дзеркало, на якому можна помітити найпікантніші місця моделі.

Красуня позувала в трусиках-бікіні. На дзеркалі видно пружні сідниці красуні, а також струнку талію. При цьому не можна не звернути уваги на ідеальний вигин, що чимось нагадує пісочний годинник.

Завершив простий домашній образ кулончик на шиї Ірини - у вигляді блакитного очка.

Ірина тримала телефон в руках, подивившись в об'єктив з-під мокрого волосся. Красуня не посміхалася, але виглядала свіжо, ніби після ванни, і дуже гаряче.

За годину пост зібрав понад 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі відзначили чудовий вид ззаду і подякували зірку за таке відверте фото.

"Ніжні булочки", - написав один з коментаторів.

Нагадаємо, Ірина Шейк позувала в затемнених окулярах і з розпущеним волоссям.

Красуню знімали в профіль, а одягу на ній не виявилося. Шейк спокусливо вигнулась і підняла очі до сонця. Фотографу вдалося зловити потрібний момент.

Раніше ми писали, що Ірина Шейк позувала, знімаючи себе в дзеркало. У красуні були оголені груди, які вона прикрила рукою.

На плечі зірки красувалася червона сумочка відомого бренду.

Зірка одягла довгу спідничку, яка обплутала її тонку талію.

В пості Ірина розповіла, що пожертвувала речі відомих брендів благодійним організаціям.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк приголомшила знімком в ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

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