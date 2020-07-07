Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал, как спасается от жары

На фото Тарзан был совсем без одежды, нежась в водичке, которая была набрана в надувной бассейн. Сергей демонстрировал идеальную грудь, а сам запрокинул голову и закрыл глаза от удовольствия. Глушко позировал на фото так, чтобы ничего не было видно ниже пояса. Об этом пишет Politela.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кайф. Всем отличного дня", - написал Тарзан.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали множество комментариев:

"Сергей шикарной выглядит молодец", "Вот дает! Мужики то обзавидовались вашей фигуре !", "Милый да у Вас пятый размер груди", "И вам прекрасного дня!!!", "Кайф!!! Тоже так хочу", "Я подумала что Волочкова лежит в воде...", "А Наташка ничего-ничего.Держит формы,молодца", "Обожаю вас и вашу семью", "Оооооо.... завистники закудахтал на своих продавленных диванах с вытянутыми коленками на штанах".

Сообщалось, что российский шоумен и стриптизер Тарзан, который больше 17 лет живет с Наташей Королевой, показал, как проходила их роспись в ЗАГСе.





На архивном видео запечатлен момент, когда артисты подписывают свидетельство о браке. Королева одета в роскошное свадебное платье с большим декольте. Видно, что у артистки очень впечатляющие формы. На архивном видео запечатлен момент, когда артисты подписывают свидетельство о браке. Королева одета в роскошное свадебное платье с большим декольте. Видно, что у артистки очень впечатляющие формы.

Напомним, Тарзан поделился личным видео, раскрыв правду о свадьбе с Наташей Королевой

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