Американская модель, телеведущая и светская львица Ким Кардашьян представила на себе белье собственного бренда

Звезда представила на странице своего бренда красивую фотосессию, сообщает Politeka.net. Ким позировала в белье телесного цвета всячески демонстрируя не только свой продукт, но и невероятные формы.

На одном из фото красотка легла на песок. На модели были маленький лифчик с тонкими бретельками, идеально подчеркнувший ее красивую грудь.

Маленькие трусики на тонких лямках держались, натянувшись выше бедер.

Модель изогнулась на песке, закрыв глаза.

На другом снимке Кардашьян позировала возле багажника машины. Тугой лифчик приподнял и обтянул грудь, а трусики едва ли не сидели на талии.

Модель присела, облокотившись на машину, на ее ногах можно заметить грубые ботинки.

Волнистые и светлые волосы развеивал ветер.

За 15 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отмечали совершенство фигуры звезды, а также, как идеально на ней сидит белье.

"Шоколадка", - написал один из фанатов.

Напомним, Ким Кардашьян примерила кораллового оттенка трикотажный костюм: брюки с высокой посадкой, а также кроп-топ с откровенным декольте и расстегнутыми пуговками.

Такой наряд, как всегда, подчеркнул тонкую талию знаменитости и ее выдающиеся формы.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян примерила необычный наряд, который полной мерой продемонстрировал достоинства ее фигуры. Модель облачилась в облегающие брюки бежевого оттенка, а также яркий топ с перекрещенными лямками на груди.

В дополнение к стильному образу она выбрала крупные серьги-кольца.

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